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Усик - Уїзерспун: де дивитися бій

Новини » Спорт    12.10.2019 - 17:23
Усик - Уїзерспун: де дивитися бій
Фото: (twitter.com/DAZN_USA)

Де і коли почнеться дебютний поєдинок українця в супертяжах

Букмекерські компанії вважають беззаперечним фаворитом українського боксера.

12-13 жовтня 5:30
Чикаго, Wintrust Arena

Бій в новій для українця Олександра Усика ваговій категорії проти Чазз Уїзерспуна відбудеться 12 жовтня в Чикаго (США) на арені Уінтраст. В Україні в прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "Інтер". Дивитися початок трансляції 13 жовтня орієнтовно о 05:30 ранку за київським часом.

Нагадаємо, промоутер українця Едді Хірн заявив, Олександр Усик після цього поєдинку буде боксувати за титули.

На даний момент українець є обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO (Всесвітньої боксерської організації), тож переможець бою між чемпіоном світу у надважкій вазі Енді Руїсом зі США та британцем Ентоні Джошуа зобов’язаний буде з ним зустрітися.

Усик - Уїзерспун: анонс бою Гвоздик не зможе підтримати Усика в дебютному бою в супертяжах
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