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Усик стал футболистом дебютанта УПЛ

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Житомир, Среда 19 июля 2023 19:35
Усик стал футболистом дебютанта УПЛ Фото: Геннадий Буткевич и Александр Усик подписали контракт (polissyafc.com)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких боксерских организаций Александр Усик подписал контракт с житомирским "Полисьям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

36-летний украинец стал очередным новичком "зелено-желтых" в летнее трансферное окно. Соглашение относительно футбольного сотрудничества с боксером подписал президент житомирян Геннадий Буткевич.

Усик заключил с "Полисьем" контракт на 1 год. В составе команды Юрия Калитвинцева он будет выступать под 17-м номером. Пока неизвестно, будет ли чемпион мира одевать футболку "Полесских волков" в чемпионате и Кубке Украины.

Общая история Усика и "Полесье" началась несколько лет назад. Посреди сезона 2021/22 он дебютировал в составе житомирян на товарищеском турнире "Зимний кубок". Впоследствии боксер изъявил желание сыграть за "зелено-желтых" в Премьер-лиге, путевку в которую "Полесье" завоевало в этом году.

На этой неделе началась продажа билетов на ближайший боксерский поединок Усика. Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF 26 августа выйдет в ринг против британца Дюбуа. Бой состоится в польском Вроцлаве.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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