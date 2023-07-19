Усик стал футболистом дебютанта УПЛ

Чемпион мира в тяжелом весе по версии нескольких боксерских организаций Александр Усик подписал контракт с житомирским "Полисьям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

36-летний украинец стал очередным новичком "зелено-желтых" в летнее трансферное окно. Соглашение относительно футбольного сотрудничества с боксером подписал президент житомирян Геннадий Буткевич.

Усик заключил с "Полисьем" контракт на 1 год. В составе команды Юрия Калитвинцева он будет выступать под 17-м номером. Пока неизвестно, будет ли чемпион мира одевать футболку "Полесских волков" в чемпионате и Кубке Украины.

Общая история Усика и "Полесье" началась несколько лет назад. Посреди сезона 2021/22 он дебютировал в составе житомирян на товарищеском турнире "Зимний кубок". Впоследствии боксер изъявил желание сыграть за "зелено-желтых" в Премьер-лиге, путевку в которую "Полесье" завоевало в этом году.

На этой неделе началась продажа билетов на ближайший боксерский поединок Усика. Чемпион по версиям WBA, WBO, IBO и IBF 26 августа выйдет в ринг против британца Дюбуа. Бой состоится в польском Вроцлаве.