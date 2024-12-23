Усик спрогнозировал, кто победит в бою Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа

Так, журналисты задали украинцу два вопроса: кто был более сложным соперником в целом и кто был бы фаворитом в бою между Фьюри и Джошуа.

Усик ответил, что Фьюри был более сложным оппонентом в течение 24 раундов, но считает, что Джошуа мог бы победить, "возможно, по очкам".

Отметим, что бой Фьюри - Джошуа может состояться в 2025 году на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Оба боксера подойдут к противостоянию после поражений: Энтони в сентябре проиграл Даниэлю Дюбуа, а Тайсон, как мы знаем, уступил в ночь на 22 декабря украинскому чемпиону.

Стоит отметить, что бой Фьюри - Джошуа пока является лишь гипотетическим. Ведь на послематчевой пресс-конференции после поражения от "Кота" Фьюри на вопрос о своем будущем ответил неоднозначно.

"Возможно, вы еще увидите мои бои... А может, и нет", - сказал Тайсон, намекая на вероятное завершение карьеры.

К слову, если британец решит покончить с боксом, то это, по мнению экспертов, будет логичным решением: двукратный чемпион в супертяжелом весе и так вписал свое имя в историю, победив легендарных Владимира Кличко и Деонтея Уайлдера.

Вместе с тем, издание The Sun со ссылкой на источники пишет, что 36-летний боксер еще не поставил точку. Якобы, после фиаско в Эр-Рияде Фьюри сказал близким друзьям: "Это еще не конец".

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн сказал журналистам, что поединок Фьюри - Джошуа на стадионе "Уэмбли" стал бы "величайшим боем в истории британского бокса, который захотят увидеть все".

"Я буду просить Турки Аль аш-Шейха, чтобы он поспособствовал проведению этого боя", - сказал промоутер.

Собственно, бой между Фьюри и Джошуа планировался в декабре 2022 года, когда "Цыганский король" еще был чемпионом WBC в супертяжелом весе. Однако переговоры о бое сорвались, а Фьюри взамен защитил свой титул в бою против Дерека Чисоры на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Последний бой Джошуа состоялся в сентябре, когда он проиграл Даниэлю Дюбуа в пятом раунде за титул IBF.