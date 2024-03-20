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"Усик – настоящий убийца". Фьюри неожиданно наградил украинца комплиментами

Эр-Рияд, Среда 20 марта 2024 14:21
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"Усик – настоящий убийца". Фьюри неожиданно наградил украинца комплиментами Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри сойдутся в ринге 18 мая (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Британец Тайсон Фьюри опроверг недооценку уровня украинского боксера Александра Усика перед очным поединком за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Stomping Ground.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Мой бой с Усиком – величайшее противостояние XXI века. Ни один поединок не будет громче этого. Усик – настоящий убийца. Он побил нашего парня (Джошуа – ред.), да еще и дважды подряд. Разве может вообще идти речь о какой-то недооценке?" – заявил Фьюри.

Всемирный боксерский совет (WBC) предложил провести судейскую реформу перед боем "Цыганского Короля" против украинца. Функционеры стремятся увеличить судейскую коллегию до пяти-шести человек, чтобы снизить вероятность противоречивых решений. Если Усик или Фьюри не выйдут в ринг 18 мая, то заплатят 10 млн долларов штрафа.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.

К слову, ранее Джошуа зрелищно победил Нганну с нокаутом во втором раунде.

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