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Джошуа ярким нокаутом похоронил боксерские амбиции Нганну: видео

Эр-Рияд, Суббота 09 марта 2024 10:11
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Джошуа ярким нокаутом похоронил боксерские амбиции Нганну: видео Фото: Энтони Джошуа не испытал проблем с Фрэнсисом Нганну (twitter.com/MatchroomBoxing)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Энтони Джошуа за два раунда разобрался с бывшим чемпионом Ultimate Fighting Championship Фрэнсисом Нганну из Камеруна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

34-летний британец нокаутировал "Хищника" во втором раунде боя. Камерунец с французским паспортом за это время трижды побывал на полу.

В стартовом раунде Джошуа ошеломил оппонента мощным ударом, отправив Нганну в нокдаун. Боец смешанных искусств сумел подняться и продолжил бой. Правда, ненадолго – во втором раунде он еще дважды побывал на полу. После последнего падения Нганну рефери остановил поединок.

Джошуа одержал 28 победу на профессиональном ринге. Теперь он будет претендовать на сражение с будущим абсолютным чемпионом мира в хевивейте. Обладатель титула определится в противостоянии украинца Александра Усика и британского боксера Тайсона Фьюри.

Именно против последнего Нганну осенью дебютировал в боксе. Тогда африканец смог отправить Цыганского Короля в нокдаун в третьем раунде. Впрочем, по решению судейской коллегии противоречивую победу отпраздновал Фьюри.

К слову, ранее Тайсон договорился о выставочном бое с боксером-блогером.

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Энтони Джошуа Бокс
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