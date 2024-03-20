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"Усик – справжній вбивця". Ф'юрі несподівано нагородив українця компліментами

Ер-Ріяд, Середа 20 березня 2024 14:21
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"Усик – справжній вбивця". Ф'юрі несподівано нагородив українця компліментами Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі зійдуться в рингу 18 травня (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Британець Тайсон Ф'юрі спростував недооцінку рівня українського боксера Олександра Усика перед очним поєдинком за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Stomping Ground.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Мій бій з Усиком – найбільше протистояння XXI століття. Жоден поєдинок не буде гучнішим за нього. Усик – справжній вбиваця. Він побив нашого хлопця (Джошуа – ред.), та ще й двічі поспіль. Хіба може взагалі йтися про якусь недооцінку?" – заявив Ф'юрі.

Усесвітня боксерська рада (WBC) запропонувала провести суддівську реформу перед боєм "Циганського Короля" проти українця. Функціонери прагнуть збільшити суддівську колегію до п'яти-шести осіб, щоб зменшити вірогідність суперечливих рішень. Якщо Усик або Ф'юрі не вийдуть в ринг 18 травня, то заплатять 10 млн доларів штрафу.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

До слова, раніше Джошуа видовищно переміг Нганну з нокаутом у другому раунді.

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Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Бокс
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