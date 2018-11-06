Усик провів перше тренування у Манчестері перед боєм з Беллью

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Український боксер потренувався в залі академії Хаттона

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів перше тренування в Манчестері. Фото із залу академії Ріккі Хаттона опублікував в Instagram дієтолог українського боксера Олександр Фока.

У середу, 7 листопада, пройде відкрите тренування в національному музеї футболу в Манчестері. У четвер, 8 листопада, відбудеться остання прес-конференція перед боєм. Зважування пройде в п'ятницю, 9 листопада.

Сам бій - ввечері 10 листопада на стадіоні Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу глядачів. Як повідомлялося раніше, вже реалізовано 95% місткості арени.

Після цього поєдинку українець планує перейти в суперважку вагу.