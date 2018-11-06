ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Усик провів перше тренування у Манчестері перед боєм з Беллью

Новини » Спорт    06.11.2018 - 09:55
Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)
Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Український боксер потренувався в залі академії Хаттона

Абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Олександр Усик провів перше тренування в Манчестері. Фото із залу академії Ріккі Хаттона опублікував в Instagram дієтолог українського боксера Олександр Фока.

У середу, 7 листопада, пройде відкрите тренування в національному музеї футболу в Манчестері. У четвер, 8 листопада, відбудеться остання прес-конференція перед боєм. Зважування пройде в п'ятницю, 9 листопада.

Сам бій - ввечері 10 листопада на стадіоні Manchester Arena, яка вміщує 21 тисячу глядачів. Як повідомлялося раніше, вже реалізовано 95% місткості арени.

Після цього поєдинку українець планує перейти в суперважку вагу.

Усик прибув до Великої Британії на бій проти Беллью Усик повинен пройти мене, перш ніж думати про Джошуа, - Беллью
Новини України МанчестерОлександр УсиктренировкибойБокс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся