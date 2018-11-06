Усик провел первую тренировку в Манчестере перед боем с Беллью

Фото: Александр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Украинский боксер потренировался в зале академии Хаттона

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик провел первую тренировку в Манчестере. Фото из зала академии Рикки Хаттона опубликовал в Instagram диетолог украинского боксера Александр Фока.

В среду, 7 ноября, пройдет открытая тренировка в национальном музее футбола в Манчестере. В четверг, 8 ноября, состоится последняя пресс-конференция перед боем. Взвешивание пройдет в пятницу, 9 ноября.

Сам бой - вечером 10 ноября на стадионе Manchester Arena, которая вмещает 21 тысячу зрителей. Как сообщалось ранее, уже реализовано 95% вместимости арены.

После этого поединка украинец планирует перейти в супертяжелый вес.