Усик получил трофей в Америке: других украинцев оставили без наград

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и WBO украинец Александр Усик назван лучшим боксером 2024 года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе (BWAA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Усик получил главную награду - трофей Шугара Рэй Робинсона, который вручается лучшему боксеру, начиная с 1938 года. Это второй подобный трофей в коллекции украинца. Впервые BWAA назвала его лучшим в 2018 году, когда он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе. К слову, в 2017-м этот приз присудили другому украинцу - Василию Ломаченко.

По итогам 2024 года победа Усика не вызывала сомнений. Хотя формально на награду также претендовали еще четверо бойцов: Артур Бетербиев, Даниэль Дюбуа, Хильберто Рамирес и Джесси Родригес.

Украинцы были среди номинантов и другие призы организации, но уступили конкурентам. Так наставник Усика - Юрий Ткаченко претендовал на награду "Тренер года". Но организаторы отдали здесь предпочтение американцу Роберто Гарсии.

Отечественный боец первого среднего веса Сергей Богачук мог стать сопобедителем номинации "Бой года" (за поединок с американцем Вирджилом Ортисом). Но здесь также прогнозируемо предпочтение отдали первому поединку Усика против Тайсона Фьюри.

Еще одну награду получил американским менеджер Усика - Эгис Климас. Его назвали лучшим менеджером года.

BWAA: что известно

Ассоциация американских журналистов, пишущих о боксе создана в 1926 году. Изначально как Ассоциация писателей о боксе Большого Нью-Йорка. Со временем расширила зону влияния, с 1938 года стала вручать награды лучшим боксерам США, а затем - и всего мира.

Главная награда ассоциации - приз лучшему боксеру года, который с 2009-го носит официальное название Трофей Шугара Рэй Робинсона (в честь выдающегося боксера, доминировавшего в 1940-1950-х годах).

За все время никому не удавалось завоевать этот трофей более трех раз. А в список рекордсменов входят: Мухаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Эвандер Холифилд, Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвейзер.

Отметим также, что в номинации "Тренер года" дважды (в 2017 и 2018 годах) побеждал Анатолий Ломаченко - отец и наставник действующего чемпиона мира по версии IBF в легком весе Василия Ломаченко.