Усик проведе в Англії мінімум три бої

Фото: Олександр Усик (facebook.com/Alexanderusyk)

Боксер поки точно не вирішив підніматися в суперважку вагу

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик (16-0, 12 КО) поділився планами на майбутнє. Про це він розповів каналу USYK17.

"Мінімум на 3 бої. Може бути, на 4, на 5. Все залежить від того, хто буде супротивником. Це може бути і в Англії, і в США. Я поки не говорю, що я точно вирішив підніматися в суперважку вагу. Треба поспілкуватися з умами боксу, але останнє слово за мною. В такому випадку взагалі не треба буде худнути", - сказав Усик.

Боксер ще не знає, коли наступного разу вийде на ринг.

"Не можу сказати, коли буде наступний бій, хочу трохи відновитися. Думаю, що буде. Мені всередині щось підказує, що це треба зробити. По-іншому ти не завоюєш надважкий дивізіон, визнання людей і популярність в інших країнах" , - зазначив Усик.

Нагадаємо, раніше менеджер українського боксера Егіс Клімас розповів, що наступний поєдинок Усик може провести в травні.