Усик прибув до Великої Британії на бій проти Беллью

Фото: Усик прилетів до Манчестера (facebook.com/Alexanderusyk)

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик прилетів до Великобританії на поєдинок з британцем Тоні Білями. Відповідна інформація з'явилася на сторінці українського боксера в Facebook.

Поєдинок, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. Стадіон вміщує 21 тисячу глядачів. Як повідомлялося раніше, вже реалізовано 95% місткості арени.

Після цього поєдинку українець планує перейти в суперважку вагу.