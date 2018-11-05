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Усик прибув до Великої Британії на бій проти Беллью

Новини » Спорт    05.11.2018 - 13:33
Фото: Усик прилетів до Манчестера (facebook.com/Alexanderusyk)
Фото: Усик прилетів до Манчестера (facebook.com/Alexanderusyk)

Поєдинок відбудеться 10 листопада в Манчестері

Абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Олександр Усик прилетів до Великобританії на поєдинок з британцем Тоні Білями. Відповідна інформація з'явилася на сторінці українського боксера в Facebook.

 

#UsykTEAM благополучно добрались до Манчестера

Опубліковано Александр Усик / Usyk Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Поєдинок, на кону якого стоятимуть пояси українця за версіями WBC, IBF, WBO і The Ring, відбудеться 10 листопада в Манчестері на стадіоні Manchester Arena. Стадіон вміщує 21 тисячу глядачів. Як повідомлялося раніше, вже реалізовано 95% місткості арени.

Після цього поєдинку українець планує перейти в суперважку вагу.

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