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Усик прибыл в Великобританию на бой против Беллью

Новости » Спорт    05.11.2018 - 13:33
Фото: Усик прилетел в Манчестер (facebook.com/Alexanderusyk)
Фото: Усик прилетел в Манчестер (facebook.com/Alexanderusyk)

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прилетел в Великобританию на поединок с британцем Тони Белью. Соответствующая информация появилась на странице украинского боксера в Facebook.

 

#UsykTEAM благополучно добрались до Манчестера

Опубліковано Александр Усик / Usyk Понеділок, 5 листопад 2018 р.

Поединок, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе Manchester Arena. Стадион вмещает 21 тысячу зрителей. Как сообщалось ранее, уже реализовано 95% вместимости арены.

После этого поединка украинец планирует перейти в супертяжелый вес.

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