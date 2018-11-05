Усик прибыл в Великобританию на бой против Беллью

Фото: Усик прилетел в Манчестер (facebook.com/Alexanderusyk)

Поединок состоится 10 ноября в Манчестере

Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прилетел в Великобританию на поединок с британцем Тони Белью. Соответствующая информация появилась на странице украинского боксера в Facebook.

Поединок, на кону которого будут стоять пояса украинца по версиям WBC, IBF, WBO и The Ring, состоится 10 ноября в Манчестере на стадионе Manchester Arena. Стадион вмещает 21 тысячу зрителей. Как сообщалось ранее, уже реализовано 95% вместимости арены.

После этого поединка украинец планирует перейти в супертяжелый вес.