Усик сообщил Паркеру, когда тот сможет рассчитывать на чемпионский бой

Временный чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер из Новой Зеландии окончательно убедился, что не получит поединка против Александра Усика, если тот станет абсолютным в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью новозеландца журналу The Ring .

Усик - Паркер: встреча во Флоренции

В апреле боксеры встретились в итальянской Флоренции во время мероприятия BKFC (чемпионат по кулачным боям). Паркер подошел к Усику и напомнил ему об обязательствах: ранее WBO требовала от украинца провести бой именно с ним.

Однако ответ Усика был однозначным.

"Он сказал: "Нет-нет-нет! Занимайся своими делами, а я - своими. После того, как я завершу карьеру - тогда и подерешься за титул", - рассказал Паркер.

Усик неоднократно заявлял, что планирует провести еще два боя, а затем уйти из бокса. Первым станет реванш за звание абсолютного чемпиона против британца Даниэля Дюбуа.

Паркер убежден, что последним поединком в карьере Усика станет трилогия с кем-то из звездных экс-чемпионов - Тайсоном Фьюри или Энтони Джошуа.

"Он точно выберет самый денежный вариант. Лично я очень хотел бы испытать себя в бою против Усика. Ведь, по моему мнению, он сейчас лучший в нашем весе. Возможно, даже лучший супертяж этого поколения", - признался Паркер.

Также новозеландский боксер выразил уверенность, что Усик во второй раз одолеет Дюбуа в реванше, который состоится 19 июля в Лондоне.