Промоутер Джошуа розповів про можливий поєдинок з Усиком

Бій може відбутися вже весною 2019 року

Британський промоутер Едді Хірн розповів про можливий боксерський поєдинок свого клієнта, володаря титулів WBA/WBO/IBF/IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа з абсолютним чемпіоном світу у важкій вазі Олександром Усиком. Про це повідомляє Boxingscene.

"З Джошуа всі хочуть боксувати. В тому числі і Усик. Він планує битися з Джошуа, а ми плануємо, як йому досягти цієї мети. По-перше, Усику доведеться пройти крізь Тоні Беллю. Це - єдиний пріоритет для Усика. У команді українця розуміють, що є й інші кандидати на бій з Джошуа.

Бій може відбутися навіть в квітні. Тому що і Джошуа хоче битися з Усиком. Джошуа завжди хоче випробувати себе на тлі когось неймовірного, блискучого. І він вважає таким бійцем Усика", - заявив промоутер.

Джошуа проведе свій наступний поєдинок проти росіянина Олександра Повєткін 22 вересня в Лондоні на арені "Уемблі".

Нагадаємо, українець став абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, перемігши Мурата Гассіева за очками.

Після цієї перемоги Усик кинув виклик Тоні Белью і висловив готовність піднятися в суперважку вагу. Британець прийняв виклик Олександра провести поєдинок.