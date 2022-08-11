ua ru
Чт, 11 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Усик перед реваншем з Джошуа назвав найбільше досягнення в кар'єрі: вибір чемпіона здивував

Новость на русском →
Четвер 11 серпня 2022 16:27
Усик перед реваншем з Джошуа назвав найбільше досягнення в кар'єрі: вибір чемпіона здивував Фото: Олександр Усик із прапором України (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик перед другим боєм із Ентоні Джошуа розповів про найпам'ятніший момент своїх багаторічних виступів у ринзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Parimatch.

Чемпіон у важкій вазі за версіями IBF, WBA, WBO та IBO впевнений, що найбільшого успіху в кар'єрі досягнув ще в аматорах. Українець пригадав свій тріумф на Олімпійських іграх у Лондоні.

"Олімпійське "золото" в любителях вважаю найбільшим досягненням своєї кар'єри. Нічого вищого зараз для мене немає, зокрема всі мої титули в першій важкій і надважкій вазі", – заявив Усик.

За словами, українського боксера зрівнятися із золотою нагородою Олімпіади зможе тільки об'єднання чотирьох найпрестижшніх поясів. Зараз у колекції 35-річного українця бракує пояса WBC, що належить Тайсону Ф'юрі.

"Якщо я об'єднаю всі титули надважкого дивізіону, то, можливо, замислюся над тим, що важливіше – олімпійське "золото" чи чотири пояси в хевівейті", – резюмував Усик.

Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чотири чемпіонські пояси. Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Раніше український боксер оцінив імовірність бою з Ф'юрі після потенційної перемоги над Джошуа. Усик впевнений, що "Циганський Король" проявить інтерес до такої події.

До слова, легендарний Тайсон та інші зірки боксу дали свій прогноз на головний бій-реванш року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр Усик Олімпіада Бокс
NEWS
McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
DAILY
Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити
Юлія Акімовакоресподент Чому суди відпускають колаборантів під заставу і що з цим робити