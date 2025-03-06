Усик получил решение WBA по обязательной защите: есть время на размышления

WBA наградила своего суперчемпиона щедрой отсрочкой: она не будет заказывать ему обязательные защиты в течение 24 месяцев.

Обычно на защиту пояса предоставляется срок - девять месяцев. А исключение в отношении Усика объяснили "индивидуальной ситуацией украинца" и "текущим состоянием дивизиона".

"Чемпионский комитет WBA проанализировал все обстоятельства и предоставил чемпиону 24-месячный срок для проведения обязательной защиты титула. Цель этого решения - позволить боксеру провести поединки с сильнейшими соперниками в дивизионе", - говорится в официальном релизе.

WBA подчеркивает, что Усик участвует в определяющих поединках для мирового бокса, "открывая новую эру в этом виде спорта". Именно поэтому период обязательной защиты был продлен. Это, по мнению чемпионского комитета, позволит украинцу иметь "гибкость в выборе наилучших возможных поединков".

Сам чемпион уже неоднократно заявлял, что его цель - проведение поединка с британцем Даниэлем Дюбуа, в котором на кону стояли бы титулы всех четырех ведущих организаций. Дюбуа владеет поясом IBF, от которого Усик отказался летом прошлого года из-за невозможности выполнить требования организации по обязательной защите.

Усик против Джошуа (фото: Getty Images)

Усик по линии WBA: что известно

Украинец получил титул Всемирной боксерской ассоциации 25 сентября 2021 года, когда победил тогдашнего чемпиона по данной версии - британца Энтони Джошуа.

С тех пор пояс стоял на кону в четырех поединках: реванше с Джошуа (2022 год), бою с Дюбуа (2023) и двух мегафайтах с еще одним представителем Великобритании Тайсоном Фьюри (2024). Во всех случаях украинец одерживал победы и защищал титул.

Сейчас Усик официально имеет звание суперчемпиона WBA. В организации еще есть регулярный чемпион - 43-летний болгарин Кубрат Пулев. Его чемпионский комитет обязал провести бой против первого номера рейтинга - 30-летнего британца Фабио Уордли.