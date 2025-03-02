Стал на колено и остался с поясом: скандальный чемпионский бой в дивизионе Ломаченко (видео)

В ночь на 2 марта в Нью-Йорке состоялся поединок за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBA между действующим обладателем пояса американцем Джервонтой Дэвисом и его соотечественником Ламонтом Роучем.

30-летний Дэвис проводил вторую защиту пояса. До этого он в июне 2024 года нокаутом победил другого соотечественника Фрэнка Мартина. Соперником Джервонты стал чемпион мира WBA во второй полулегкой категории - 29-летний Ламонт Роуч. Поединок состоялся на "особых условиях": в случае победы Роуч стал бы чемпионом мира одновременно в двух весовых категориях.

Поединок продлился все 12 раундов и не выявил победителя. Два судьи зафиксировали равновесие (114:114), а третий - отдал минимальное преимущество Дэвису (115:113). Поэтому результатом встречи стала ничья. Это первый бой в карьере Джервонты, в котором он не победил (до этого завершил в свою пользу 30 поединков). Но и при ничьей он сумел сохранить пояс.

Как часто бывает в равных поединках, решение судей устроило не всех. Вопросы вызвал эпизод в девятом раунде, когда Дэвис после пропущенного джеба стал на колено. Однако рефери не начал отсчитывать нокдаун.

По данным аналитической система Compubox, Роуч нанес больше ударов, однако Дэвис был точнее. У претендента преимущество по точным джебам (25:10), а силовых ударов чемпион нанес больше (93:87).

Легкая весовая категория интересна украинским болельщикам тем, что до недавнего времени в ней было два отечественных чемпиона: Денис Беринчик (WBO) и Василий Ломаченко (IBF). Беринчик проиграл свой пояс 15 февраля американцу Кейшону Дэвису. А Ломаченко, который получил вакантный титул IBF в мае прошлого года, больше на ринг не выходил. Более того, о дальнейших планах украинца не может ничего сказать даже его промоутер Боб Арум.

Таким образом чемпионами мира в легком дивизионе сейчас являются: три американца - Джервонта Дэвис (WBA), Шакур Стивенсон (WBC) и Кейшон Дэвис (WBO) и представитель Украины Василий Ломаченко (IBF).