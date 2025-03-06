Усик отримав рішення WBA щодо обов'язкового захисту: є час на роздуми

WBA нагородила свого суперчемпіона щедрим відтермінуванням: вона не замовлятиме йому обов'язкові захисти протягом 24 місяців.

Зазвичай на захист поясу надається строк – дев'ять місяців. А виключення щодо Усика пояснили "індивідуальною ситуацією українця" та "поточним станом дивізіону".

"Чемпіонський комітет WBA проаналізував усі обставини та надав чемпіону 24-місячний термін для проведення обов’язкового захисту титулу. Мета цього рішення – дозволити боксеру провести поєдинки з найсильнішими суперниками в дивізіоні", – йдеться в офіційному релізі.

WBA підкреслює, що Усик бере участь у визначальних поєдинках для світового боксу, "відкриваючи нову еру в цьому виді спорту". Саме тому період обов'язкового захисту був продовжений. Це, на думку чемпіонського комітету, дозволить українцю мати "гнучкість у виборі найкращих можливих поєдинків".

Сам чемпіон вже неодноразова заявляв, що його мета – проведення поєдинку з британцем Даніелем Дюбуа, в якому на кону стояли б титули всіх чотирьох провідних організацій. Дюбуа володіє поясом IBF, від якого Усик відмовився влітку минулого року через неможливість виконати вимоги організації щодо обов'язкового захисту.

Усик проти Джошуа (фото: Getty Images)

Усик по лінії WBA: що відомо

Українець здобув титул Всесвітньої боксерської асоціації 25 вересня 2021 року, коли переміг тодішнього чемпіона за даною версією – британця Ентоні Джошуа.

З того часу пояс стояв на кону в чотирьох поєдинках: реванші с Джошуа (2022 рік), бою з Дюбуа (2023) та двох мегафайтах зі ще одним представником Великої Британії Тайсоном Ф'юрі (2024). У всіх випадках українець здобував перемоги та захищав титул.

Зараз Усик офіційно має звання суперчемпіона WBA. У організації ще є регулярний чемпіон – 43-річний болгарин Кубрат Пулєв. Його чемпіонський комітет зобов'язав провести бій проти першого номеру рейтингу – 30-річного британця Фабіо Вордлі.