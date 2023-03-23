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Усик получил первый вызов после срыва боя с Фьюри

Фото: Мартин Баколе одержал 18 побед в профессионалах (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Бывший спарринг-партнер Александра Усика – конголезец Мартин Баколе – стремится выйти в ринг против украинца в чемпионском поединке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports Boxing.

29-летний боксер вызвал на бой чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Уроженец ДР Конго идет на 2-й строчке рейтинга Всемирной боксерской ассоциации.

"Усик, бой с "Цыганским Королем" сорвался. В рейтинге WBA я первый номер, поэтому доступен в любом месте и где угодно. Позвони Sky Sports, если ты готов, и они мгновенно могут организовать этот бой", – заявил Баколе.

Кроме того, африканец призвал украинского боксера "забыть о Дубае". Ранее он утверждал, что победил Усика в спарринге на эмиратской земле во время подготовки того к бою-реваншу с Джошуа. 22 апреля Баколе будет драться с украинцем Игорем Шевадзуцким.

Усик – обладатель титула супер-чемпиона WBA. Регулярным чемпионом ассоциации летом прошлого года стал британец Даниэль Дюбуа. Он должен быть первым претендентом на обязательную защиту украинцем пояса Всемирной боксерской ассоциации.

Накануне менеджер Усика Климас объявил о срыве поединка Усик – Фьюри из-за непомерных аппетитов британца. Теперь чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO будет готовиться к защите титула одной из боксерских организаций. Вероятные сроки проведения боя – июнь или июль.

К слову, ранее разобрали предпосылки срыва поединка Усика и Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира.

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