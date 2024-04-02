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Усик – Фьюри. Жертва обоих чемпионов предостерег британца от ложной идеи

Фото: Тайсон Фьюри и Александр Усик на презентации битвы чемпионов (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Британский боксер Дерек Чисора поделился соображениями по поводу плана соотечественника Тайсона Фьюри победить украинца Александра Усика в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24/7.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Чисора убежден, что "Цыганский Король" будет пытаться нокаутировать оппонента. Однако, по его мнению, Фьюри не следует зацикливаться на досрочном завершении боя. Чисора советует британцу сосредоточиться на равном ведении поединка.

"Тайсон попытается нокаутировать его, поскольку что-то хочет доказать. Но я считаю, что ему не нужно даже пытаться достичь досрочной победы. Ему стоит просто боксировать и работать на протяжении всего боя. Запомните, Усику выгодно, чтобы Тайсон пытался его нокаутировать", – рассказал Чисора.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.

К слову, ранее Фьюри вернулся к тренировочных поединкам после зимней травмы.

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