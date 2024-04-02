Усик – Ф'юрі. Жертва обох чемпіонів застеріг британця від хибної ідеї

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Чісора переконаний, що "Циганський Король" намагатиметься нокаутувати опонента. Проте, на його думку, Ф'юрі не варто зациклюватися на достроковому завершенні бою. Натомість Чісора радить британцю зосередитися на рівному веденні поєдинку.

"Тайсон спробує нокаутувати його, бо щось хоче довести. Але я вважаю, що йому не треба навіть намагатися досягнути дострокової перемоги. Йому варто просто боксувати та працювати впродовж усього бою. Запам'ятайте, Усику вигідно, щоб Тайсон намагався його нокаутувати", – розповів Чісора.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.