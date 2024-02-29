ua en ru
Чт, 29 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Украинец трезво оценил вероятность проведения битвы чемпионов

Эр-Рияд, Четверг 29 февраля 2024 13:00
UA EN RU
Усик – Фьюри. Украинец трезво оценил вероятность проведения битвы чемпионов Фото: Александр Усик надеется на бой в мае (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик оценил в процентах реальность появления в ринге британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ringside24.

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"У Бога есть план. Я не знаю, какова вероятность боя. Я верю, что поединок состоится. Не на 100%, скорее на 70 процентов. Но рано или поздно бой состоится", – поделился мнениями Усик.

Объединительный поединок в тяжелом весе появился в повестке дня еще после первой победы украинца над британцем Энтони Джошуа. С тех пор Фьюри под разными предлогами избегал боя с Усиком вплоть до прошлой осени. Тогда стороны наконец-то подписали документы на битву чемпионов.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.

К слову, ранее составили подборку рожденных 29 февраля спортивных звезд.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
NEWS
ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток
ВСУ сбили еще два Су-34. Уже три с начала суток
DAILY
Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Два года спустя. Какой путь в Евросоюз уже прошла Украина и когда ждать вступления в ЕС