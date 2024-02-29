Усик – Фьюри. Украинец трезво оценил вероятность проведения битвы чемпионов

Украинский боксер Александр Усик оценил в процентах реальность появления в ринге британца Тайсона Фьюри в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ringside24 .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"У Бога есть план. Я не знаю, какова вероятность боя. Я верю, что поединок состоится. Не на 100%, скорее на 70 процентов. Но рано или поздно бой состоится", – поделился мнениями Усик.

Объединительный поединок в тяжелом весе появился в повестке дня еще после первой победы украинца над британцем Энтони Джошуа. С тех пор Фьюри под разными предлогами избегал боя с Усиком вплоть до прошлой осени. Тогда стороны наконец-то подписали документы на битву чемпионов.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.