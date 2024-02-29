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Усик – Ф'юрі. Українець тверезо оцінив імовірність проведення битви чемпіонів

Ер-Ріяд, Четвер 29 лютого 2024 13:00
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Усик – Ф'юрі. Українець тверезо оцінив імовірність проведення битви чемпіонів Фото: Олександр Усик сподівається на бій у травні (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Український боксер Олександр Усик оцінив у відсотках реальність появи в ринзі британця Тайсона Ф'юрі у поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ringside24.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Бог має план. Я не знаю, яка ймовірність бою. Я вірю, що поєдинок відбудеться. Не на 100%, швидше на 70 процентів. Але рано чи пізно бій відбудеться", – поділився думками Усик.

Об'єднавчий поєдинок у надважкій вазі з'явився у порядку денному ще після першої перемоги українця над британцем Ентоні Джошуа. З тих пір Ф'юрі під різними приводами уникав бою з Усиком аж до минулої осені. Тоді сторони нарешті підписали документи на битву чемпіонів.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

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