Футбольный палач России, рекордсмен НХЛ и чемпион НБА: топ-5 рожденных 29 февраля спортсменов

Хотя каждый человек уникален, но рожденные в последний день зимы, очевидно, уникальнее. Из-за особенностей календаря 29 февраля выпадает всего раз в четыре года. Вот миллионам родившихся в этот день и приходится три из четырех личных праздников отмечать в другие даты. С другой стороны, если придерживаться процедуры и считать возраст таких людей только по дням рождения, то украинскому тренеру Йожефу Сабо в этом году едва исполнился 21. Вероятно, в этом и секрет вечной молодости именитого специалиста.

Анри Ришар

Член Зала хоккейной славы, 11-кратный обладатель Кубка Стэнли

Уроженец Монреаля всю хоккейную карьеру провел в команде родного города. Это была золотая эра "Канадиенс", поэтому Ришар за два десятка сезонов 11 раз поднимал над головой трофей Фредерика Артура Стэнли. Однако форвард не был банальным статистом. Хотя пришел в команду, где сиял его старший брат Морис. Даже прозвище получил производное от него – "Карманная ракета" (Ришар-старший был просто "Ракетой").

Фото: "Шестнадцатка" Анри Ришара навечно закреплена за ним "Монреалем" (thecanadianpress.com)

Впрочем, довольно быстро в тени оказался старший из братьев. Ришар-младший не владел габаритами (170 см, 73 кг), но был прирожденным форвардом и за 20 лет выступлений набрал 1046 очков, в том числе решающие в финалах 1966-го и 1971-го, поэтому вполне заслуженно входит в сотню самых выдающихся в НХЛ всех времен. А родной "Монреаль" буквально через несколько месяцев после завершения Ришаром карьеры вывел из обращения его 16-й номер.

Мастен Грегори

Победитель гонки "24 часа Ле-Мана" (1965)

Автогонки всегда были занятием для богачей. Вот и новичок сезона-1957 Формулы-1 из Штатов происходил из зажиточной семьи. Продажа семейного бизнеса после смерти отца позволила Грегори собрать коллекцию спортивных автомобилей и соперничать на скорость. Старт в F1 получился потрясающим – за рулем "Мазерати" частной итальянской команды американец финишировал третьим на Гран-при Монако.

В тот же год Грегори финишировал четвертым еще на двух этапах. Следующие успехи были в 1959 году, когда он стал третьим в Нидерландах и вторым в Португалии. Но в целом карьера в Формуле-1 для американца не сложилась. Зато позже Грегори триумфовал в других знаковых автосоревнованиях. Корона в гонке на выносливость досталась представителю США в паре с австрийцем Йохеном Риндтом за рулем "Феррари" 250 LM. Заядлый курильщик Грегори умер от сердечного приступа в 53.

Йожеф Сабо

Четырехкратный чемпион СССР (как футболист), двукратный чемпион Украины (как тренер), бронзовый призер ЧМ-1996 и Олимпиады-1972

С каждым годом становится меньше тех, кто видел знаменитого ЙожЙожа в деле на поле. Для большинства болельщиков он прежде всего – тренер из категории "пожарных". Этнический венгр Сабо звездные годы игровой карьеры провел в киевском "Динамо", а на склоне лет активных выступлений еще немного поиграл в Луганске и Москве. Но в столицу Украины звездный закарпатец возвращался еще много раз.

Фото: Йожеф Сабо по завершении тренерской карьеры нашел себя на телевидении (fcdynamo.com)

Что и говорить, когда в роли главного тренера "Динамо" Сабо оказывался 5 (!) раз. Правда, ни разу отечественному специалисту не доверили почти родную команду на длительный период. Для руководителей "бело-синих" разных эпох он был первым, "пожарным" вариантом в случае отставки или увольнения постоянного тренера. Только в 1995-1997 гг. он получил кредит доверия, пока не вернулся Валерий Лобановский. Но легендой Сабо сделали две победы с одинаковым счетом 3:2 – над московским "Спартаком" в Лиге чемпионов 1994/95 и сборной России в 1998-м.

Чаки Браун

Чемпион НБА (1995)

Известный баскетболист вырос в Нью-Йорке, но после выступлений за Университет Северной Каролины был выбран "Кливлендом" во втором раунде драфта ассоциации 1989 года. В первые два сезона проспект демонстрировал неплохие цифры за "Кавальерс", но выпал из обоймы со стартом третьего и был обменян в "Лейкерс". Но на Западном побережье не сложилось, поэтому сезон 1992/93 Браун начал в почти родном "Нью-Джерси". Да и там не задержался надолго.

После года выступлений в рядах "Нетс" тяжелый форвард перебрался в Континентальную баскетбольную ассоциацию. Была и такая профессиональная лига, почившая в бозе в 1999-м. А дальше биография Брауна как будто стала основой для сказки. В феврале 1995 года он подписал два подряд 10-дневных контракта с "Хьюстоном", а затем и полноценный договор до конца сезона. Этот соревновательный год завершился красивой победой "Рокетс" Руди Томьяновича в финальной серии с "Орландо" (4:0). Браун отыграл 21 матч в плей-офф и вполне заслуженно получил чемпионский перстень. Другое значение не имеет.

Лидия Джейкоби

Олимпийская чемпионка (2020), чемпионка мира (2023)

Когда речь идет о штате Аляска и спорте, то о летних видах думаешь в самом конце. Но перед Олимпийскими играми в Токио местная уроженка стала первой, кто пробился в соревнования по плаванию. Джейкоби начала заниматься в воде еще в 6 лет, а уже в 12 впервые побила рекорд родного штата. Дальше больше. 15-летняя пловчиха получила допуск к олимпийским испытаниям, а впоследствии стала чемпионкой США среди юниоров на стометровке брассом. В конце концов, в 17 лет Джейкоби поехала на Игры.

Фото: Лидия Джейкоби поедет в Париж за медалями (jackspitser.com)

В токийских водах юная американка завоевала две награды. Для начала она выиграла заплыв на тех же 100 м брассом, опередив фавориток – южноамериканку Татьяну Скунамакер и соотечественницу Лилли Кинг. А потом приложилась к "серебру" сборной США в женской комбинированной эстафете 4x100. На дебютном чемпионате мира в прошлом году Джейкоби завоевала бронзовую медаль на 200-метровке брассом, а также командное "золото" в той же комбинированной эстафете. На грядущей Олимпиаде в Париже теперь 20-летняя Джейкоби будет среди фаворитов.