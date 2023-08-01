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Усик – Фьюри. Топ-промоутер назвал главное условие для боя за абсолют

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри могут выйти в ринг в 2024 году (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Объединительный поединок в тяжелом весе между украинским боксером Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри до сих пор остается возможным.

Об этом заявил именитый промоутер Боб Арум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News.

Основатель компании Top Rank убежден, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и Цыганским Королем все еще может состояться. Выгодны сроки для организации поединка, по мнению американца, первые месяцы 2024 года.

"Считаю, что бой Усик – Фьюри состоится. Я думаю, что это произойдет в следующем году. В феврале, возможно, будет удобный момент для этого поединка. Но в бою с Дюбуа (26 августа – ред.) Усика не будет ждать легкая прогулка. Даниель способен поразить цель и нокаутировать его. Поэтому посмотрим", – рассказал Арум.

Ранее окружение Фьюри выдвинуло ультиматум для возобновления переговоров с Усиком. Украинец должен записать видео с извинениями перед британцем. В нем чемпион нескольких боксерских организаций обязан рассказать правду о срыве объединительного боя.

Обладатель чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO Усик в августе проведет бой против обязательного претендента от Всемирной боксерской ассоциации Даниеля Дюбуа. Поединок состоится в польском Вроцлаве. Примет титульный бой местная Tarczynski Arena.

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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Александр УсикТайсон ФьюриБокс