Усик – Фьюри. Топ-промоутер назвал главное условие для боя за абсолют

Основатель компании Top Rank убежден, что бой за звание абсолютного чемпиона мира между украинцем и Цыганским Королем все еще может состояться. Выгодны сроки для организации поединка, по мнению американца, первые месяцы 2024 года.

"Считаю, что бой Усик – Фьюри состоится. Я думаю, что это произойдет в следующем году. В феврале, возможно, будет удобный момент для этого поединка. Но в бою с Дюбуа (26 августа – ред.) Усика не будет ждать легкая прогулка. Даниель способен поразить цель и нокаутировать его. Поэтому посмотрим", – рассказал Арум.

Ранее окружение Фьюри выдвинуло ультиматум для возобновления переговоров с Усиком. Украинец должен записать видео с извинениями перед британцем. В нем чемпион нескольких боксерских организаций обязан рассказать правду о срыве объединительного боя.

Обладатель чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO Усик в августе проведет бой против обязательного претендента от Всемирной боксерской ассоциации Даниеля Дюбуа. Поединок состоится в польском Вроцлаве. Примет титульный бой местная Tarczynski Arena.