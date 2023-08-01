UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Усик – Ф'юрі. Топ-промоутер назвав головну умову для бою за абсолют

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть вийти в ринг у 2024 році (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Об'єднавчий поєдинок у надважкій вазі між українським боксером Олександром Усиком і британцем Тайсоном Ф'юрі досі залишається можливим.

Про це заявив іменитий промоутер Боб Арум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Boxing News.

Засновник компанії Top Rank переконаний, що бій за звання абсолютного чемпіона світу між українцем і "Циганським Королем" усе ще може відбутися. Вигідні терміни для організації поєдинку, на думку американця, перші місяці 2024 року.

"Вважаю, що бій Усик – Ф'юрі відбудеться. Я думаю, що це станеться у наступному році. У лютому, можливо, буде зручний момент для цього поєдинку. Та в бою з Дюбуа (26 серпня – ред.) на Усика не чекатиме легка прогулянка. Даніель здатен влучити в ціль і нокаутувати його. Тож подивимося", – розповів Арум.

Раніше оточення Ф'юрі висунуло ультиматум для відновлення перемовин із Усиком. Українець повинен записати відео з вибаченнями перед британцем. У ньому чемпіон кількох боксерських організацій зобов'язаний розповісти "правду" про зрив об'єднавчого бою.

Володар чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO Усик у серпні проведе бій проти обов'язкового претендента від Всесвітньої боксерської асоціації Даніеля Дюбуа. Поєдинок відбудеться у польському Вроцлаві. Прийме титульний бій місцева Tarczynski Arena.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олександр УсикТайсон Ф'юріБокс