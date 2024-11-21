Усик – Фьюри: сколько заработают боксеры за второй поединок

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

Усик, вероятнее всего, заберет 60% от общего гонорара. "Цыганскому Королю" останутся 40%. Поскольку призовой фонд составит ориентировочно 190 млн долларов, то украинский чемпион заработает 114 млн "зеленых". За первый бой он получил "всего" 38 млн долларов.

Фьюри был первой звездой объединительного поединка и имел преимущество в распределении гонораров. Весной британский боксер получил до 100 млн "зеленых", хотя и проиграл Усику раздельным решением судей. Усик же обновит персональный рекорд призовых.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию чемпиона IBF Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Чарр (регулярный чемпион WBA) и Паркер (временный чемпион WBO).

Недавно "Цыганский Король" объявил о старте подготовки к реваншу. Фьюри улетел на Мальту, где будет тренироваться 5 недель. Оттуда он отправится непосредственно в Эр-Рияд на второй поединок.

Украинец рассказал детали процесса поиска бойцов для подготовки ко второму поединку. Он готов вовлекать в работу и любителей, и профессионалов. Перед приглашением в лагерь команда украинского чемпиона проводит анализ видео работы кандидатов.