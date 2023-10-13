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Усик – Фьюри. Промоутер украинца раскрыл важный нюанс битвы чемпионов

Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри могут выйти в ринг зимой (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Агент украинского боксера Александра Усика Александр Красюк поделился интересной деталью соглашения о поединке за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте против британца Тайсона Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine на заседании рейтингового комитета Всемирной боксерской организации (WBO) подтвердил наличие пункта о реванше в контракте на бой чемпионов. Промоутер рассказал об опции президенту WBO Франциско Варкарселю.

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом по версиям IBF, IBO, WBA, WBO и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

Сага с потенциальным боем Усика против "Цыганского Короля" длится минимум с лета 2022 года. После второй победы над британцем Джошуа украинский боксер постоянно вызывал Фьюри на поединок. Тот, однако, под разными предлогами до недавних пор избегал боя.

Накануне WBA отклонила апелляцию британца Дюбуа на итоговый результат боя с Усиком 26 августа. Тогда украинский тяжеловес нокаутировал соперника в 9-м раунде, побывав на полу в пятом после грязного удара соперника ниже пояса. Команда Дюбуа пыталась признать бой несостоявшимся.

К слову, ранее функционеры определили судьбу пояса Фьюри в случае поражения от Нганну.

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Тайсон ФьюриБоксАлександр Усик