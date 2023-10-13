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Усик – Ф'юрі. Промоутер українця розкрив важливий нюанс битви чемпіонів

Фото: Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі можуть вийти в ринг взимку (колаж РБК-Україна)
Автор: Антон Федорців

Агент українського боксера Олександра Усика Олександр Красюк поділився цікавою деталлю угоди про поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті проти британця Тайсона Ф'юрі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.

Генеральний директор K2 Promotions Ukraine під час засідання рейтингового комітету Всесвітньої боксерської організації (WBO) підтвердив наявність пункту про реванш у контракті на бій чемпіонів. Промоутер розповів про опцію президенту WBO Франціско Варкарселю.

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном за версіями IBF, IBO, WBA, WBO та британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.

Сага з потенційним боєм Усика проти "Циганського Короля" триває мінімум із літа 2022 року. Після другої перемоги над британцем Джошуа український боксер постійно викликав Ф'юрі на поєдинок. Той, однак, під різними приводами донедавна уникав бою.

Напередодні WBA відхилила апеляцію британця Дюбуа на підсумковий результат бою з Усиком 26 серпня. Тоді український важковаговик нокаутував суперника в 9-му раунді, побувавши на підлозі в п'ятому після брудного удару суперника нижче пояса. Команда Дюбуа намагалася визнати бій таким, що не відбувся.

До слова, раніше функціонери визначили долю поясу Ф'юрі в разі поразки від Нганну.

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Тайсон Ф'юріБоксОлександр Усик