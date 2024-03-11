Усик – Фьюри. Последний абсолютный чемпион мира не смог выбрать однозначного фаворита

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Довольно сложно сказать. Я бы предпочел Фьюри, но я считаю, что даже сейчас Усик – недооцененный боксер. Так что будет интересно посмотреть, как Фьюри справится с этим", – написал Льюис.

Ранее бывший британский боксер был более категоричен в прогнозе. Он был убежден, что яркое сражение завершится тем, что "хороший большой парень побеждает хорошего маленького". Он также упрекнул Фьюри в недавней недооценке Нганну и поставил "Цыганскому Королю" в пример соотечественника – Джошуа.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.