Усик – Ф'юрі. Останній абсолютний чемпіон світу не зміг обрати однозначного фаворита

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Доволі складно сказати. Я б віддав перевагу Ф'юрі, але я вважаю, що навіть зараз Усик – недооцінений боксер. Тож буде цікаво подивитися, як Ф'юрі впорається з цим", – написав Льюїс.

Раніше колишній британський боксер був категоричнішим у прогнозі. Він був переконаний, що яскравий бій завершиться тим, що "хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького". Він також дорікнув Ф'юрі за недавню недооцінку Нганну та поставив "Циганському Королю" в приклад співвітчизника – Джошуа.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.