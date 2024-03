Усик – Фьюри. Последний абсолютный чемпион мира не смог выбрать однозначного фаворита

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Довольно сложно сказать. Я бы предпочел Фьюри, но я считаю, что даже сейчас Усик – недооцененный боксер. Так что будет интересно посмотреть, как Фьюри справится с этим", – написал Льюис.

Ранее бывший британский боксер был более категоричен в прогнозе. Он был убежден, что яркое сражение завершится тем, что "хороший большой парень побеждает хорошего маленького". Он также упрекнул Фьюри в недавней недооценке Нганну и поставил "Цыганскому Королю" в пример соотечественника – Джошуа.

Kinda hard to say. I’d give Fury the advantage but i think, even now, Usyk is an underrated boxer. So it will be interesting to see how Fury counters that.