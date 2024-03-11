Усик – Фьюри. Последний абсолютный чемпион мира не смог выбрать однозначного фаворита

Легендарный боксер Леннокс Льюис снова поделился соображениями по поводу грядущего поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри за титул абсолютного чемпиона планеты в хевивейте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter спортсмена .

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

"Довольно сложно сказать. Я бы предпочел Фьюри, но я считаю, что даже сейчас Усик – недооцененный боксер. Так что будет интересно посмотреть, как Фьюри справится с этим", – написал Льюис.

Ранее бывший британский боксер был более категоричен в прогнозе. Он был убежден, что яркое сражение завершится тем, что "хороший большой парень побеждает хорошего маленького". Он также упрекнул Фьюри в недавней недооценке Нганну и поставил "Цыганскому Королю" в пример соотечественника – Джошуа.

Kinda hard to say. I’d give Fury the advantage but i think, even now, Usyk is an underrated boxer. So it will be interesting to see how Fury counters that. — Lennox Lewis, CBE, CM (@LennoxLewis) March 9, 2024

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.