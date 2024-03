Усик – Ф'юрі. Останній абсолютний чемпіон світу не зміг обрати однозначного фаворита

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

"Доволі складно сказати. Я б віддав перевагу Ф'юрі, але я вважаю, що навіть зараз Усик – недооцінений боксер. Тож буде цікаво подивитися, як Ф'юрі впорається з цим", – написав Льюїс.

Раніше колишній британський боксер був категоричнішим у прогнозі. Він був переконаний, що яскравий бій завершиться тим, що "хороший великий хлопець перемагає хорошого маленького". Він також дорікнув Ф'юрі за недавню недооцінку Нганну та поставив "Циганському Королю" в приклад співвітчизника – Джошуа.

Kinda hard to say. I’d give Fury the advantage but i think, even now, Usyk is an underrated boxer. So it will be interesting to see how Fury counters that.