Усик – Фьюри. Промоутер британца назвал желаемые даты объединительного боя
Промоутер чемпиона по версии WBC Тайсона Фьюри озвучил сроки проведения поединка за звание абсолютного чемпиона мира против Александра Усика, которые устроили бы британского боксера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Представитель "Цыганского Короля" Боб Арум, управляющий промоутерской компанией Top Rank, поделился мнениями о трудностях в организации объединительного боя. Он признался, что переговоры между сторонами продолжаются.
По словам Арума, контакты с менеджером Усика Эгисом Климасом не прекращаются ни на день. На данный момент команды обоих боксеров, очевидно, пришли к согласию относительно проведения поединка в 2023 году.
"Поэтому я всегда держу руку на пульсе, да и Климас называл в интервью потенциальные места проведения боя. Если он состоится в феврале или в первую неделю марта, то это устроило бы нас полностью", – рассказал Арум.
Ранее Фьюри рассказывал о готовности к поединку с Усиком в декабре. Когда же украинец отказался выходить в ринг так рано, "Цыганский Король" пообещал найти другого соперника. Однако до сих пор ни с одним соперником британец контракт не подписал.
Накануне Международная ассоциация бокса разрешила россиянам и белорусам вернуться на международный ринг. Совет директоров ассоциации отменил предыдущее решение о недопуске представителей стран-агрессоров к соревнованиям.
К слову, ранее собрали главные события вокруг потенциального боя Усик – Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.
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