ua en ru
Ср, 13 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Легендарный чемпион удивил прогнозом на бой-реванш

Эр-Рияд, Среда 13 ноября 2024 16:38
UA EN RU
Усик – Фьюри. Легендарный чемпион удивил прогнозом на бой-реванш Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри выйдут в ринг 21 декабря (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Культовый американский боксер Майк Тайсон поделился соображениями относительно второго поединка между украинцем Александром Усиком и британским спортсменом Тайсоном Фьюри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Бой-реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местную Kingdom Arena. В первом поединке победил украинец.

"Усик – лучший тяжеловес мира на данный момент. Но я поставлю на то, что Фьюри победит его. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас", – заявил "Железный Майк".

Тайсон предположил, что когда-нибудь выйдет в ринг против Фьюри. Американец признался, что во время подготовки к поединку против блогера Джейка Пола почувствовал себя "молодым и сильным". Вероятность выставочного боя против "Цыганского Короля" возрастет в случае победы Тайсона над Полом.

Что известно о бое Усик – Фьюри 2

В случае отказа Фьюри от боя Усик будет иметь трех претендентов на замену. Компанию чемпиона IBF Дюбуа составят еще два тяжеловеса – Чарр (регулярный чемпион WBA) и Паркер (временный чемпион WBO).

Украинец рассказал детали процесса поиска бойцов для подготовки ко второму поединку. Он готов вовлекать в работу и любителей, и профессионалов. Перед приглашением в лагерь команда украинского чемпиона проводит анализ видео работы кандидатов.

В первом бою Усик одержал победу после раздельного решения судей. Предпочтение украинцу отдали два из трех представителей коллегии – 115:112, 114:113. Еще один "насчитал" победу Фьюри (114:113).

К слову, ранее вспомнили памятные бои Узелкова в профессиональной карьере.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Тайсон Фьюри Бокс
NEWS
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
"Всегда открыты к сотрудничеству". Умеров обратился к бизнесу по бронированию
DAILY
Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Решающая зима. Будет ли РФ атаковать энергетику и остановит ли Путина приход Трампа