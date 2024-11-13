Усик – Ф'юрі. Легендарний чемпіон здивував прогнозом на бій-реванш

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Бій-реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. У першому поєдинку перемогу здобув українець.

"Усик – найкращий важковаговик світу на цей момент. Але я поставлю на те, що Ф'юрі переможе його. Чому? Бо я його фанат. Тому що його батько дав йому моє ім'я. Я не кину його зараз", – заявив "Залізний Майк".

Тайсон припустив, що колись вийде в ринг проти Ф'юрі. Американець зізнався, що під час підготовки до поєдинку проти блогера Джейка Пола відчув себе "молодим і сильним". Імовірність виставкового бою проти "Циганського Короля" зросте в разі перемоги Тайсона над Полом.

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі 2

У разі відмови Ф'юрі від бою Усик матиме трьох претендентів на заміну. Компанію чемпіону IBF Дюбуа складуть ще два важковаговики – Чарр (регулярний чемпіон WBA) і Паркер (тимчасовий чемпіон WBO).

Українець розповів деталі процесу пошуку бійців для підготовки до другого поєдинку. Він готовий залучати до роботи і аматорів, і професіоналів. Перед запрошенням у табір команда українського чемпіона проводить аналіз відео роботи кандидатів.

У першому бою Усик здобув перемогу після роздільного рішення суддів. Перевагу українцю віддали два з трьох представників колегії – 115:112, 114:113. Ще один "нарахував" перемогу Ф'юрі (114:113).