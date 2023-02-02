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Усик – Фьюри. Команды тяжеловесов выбрали новую базовую дату объединительного боя

Фото: Обладатель четырех чемпионских поясов Александр Усик (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Окружения Александра Усика и Тайсона Фьюри продолжают переговоры по организации весной поединка за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил журналист ESPN Майк Коппинджер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

Супербой украинца и британца теперь планируется в конце апреля. Локация поединка еще не определена, но Усик успешно завершил переговоры с аравийскими инвесторами.

"Тайсон Фьюри и Александр Усик продолжают переговоры по бою за абсолютное чемпионство в сверхтяжелом весе, запланированном на 29 апреля. Усик закрыл свою часть соглашение с саудитами, а теперь очередь Фьюри. Если не удастся, поединок примет "Уэмбли", – написал Коппинджер.

Бой Усик – Фьюри раньше планировали на конец февраля или начало марта. Потенциальный поединок обладателя чемпионских поясов WBO, WBA, IBF, IBO и чемпиона по версии WBC подвинули во времени по финансовым соображениям. Команды обоих боксеров решили подождать предложений с Ближнего Востока.

Привлечение аравийских инвесторов позволит Усику и Фьюри разделить призовой фонд в пропорции 50/50. Если же объединительный бой состоится в британской столице, то "Цыганский Король" будет претендовать на львиную долю выручки. Кроме того, у него будет больший процент продажи медиа-прав.

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БоксТайсон ФьюриАлександр Усик