Усик – Ф'юрі. Команди важковаговиків обрали нову базову дату об'єднавчого бою

Оточення Олександра Усика та Тайсона Ф'юрі продовжують перемовини щодо організації навесні поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.
Про це заявив журналіст ESPN Майк Коппінджер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.
Супербій українця та британця тепер планують наприкінці квітня. Локація поєдинку ще не визначена, але Усик вдало завершив перемовини з аравійськими інвесторами.
"Тайсон Ф'юрі та Олександр Усик продовжують переговори щодо бою за абсолютне чемпіонство в надважкій вазі, запланованого на 29 квітня. Усик закрив свою частину угоду зі саудитами, а тепер черга Ф'юрі. Якщо не вдасться, поєдинок прийме "Вемблі", – написав Коппінджер.
Бій Усик – Ф'юрі раніше планували на кінець лютого або початок березня. Потенційний поєдинок володаря чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF, IBO і чемпіона за версією WBC посунули в часі з фінансових міркувань. Команди обох боксерів вирішили зачекати на пропозиції з Близького Сходу.
Залучення аравійських інвесторів дозволить Усику та Ф'юрі розділити призовий фонд у пропорції 50/50. Якщо ж об'єднавчий бій відбудеться у британській столиці, то "Циганський Король" претендуватиме на левову частку виручки. Окрім того, він матиме більший відсоток від продажу медіаправ.
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