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Усик – Фьюри. Именитый промоутер раскрыл сенсационную финансовую деталь боя за абсолют

Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Усик и британец Тайсон Фьюри заранее узнали суммы призовых по мотивам поединка за титул абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Об этом заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fight Hub TV.

Претенденты на боксерскую корону в тяжелом весе не будут делить гонорар за бой. Каждый из них уже согласовал размер финансового вознаграждения.

"Никакого распределения гонорара нет. Принц Турки вел переговоры о гонораре для Усика и Фьюри. Они оба были довольны предложенными суммами. Они не глупы. Они не учитывают, сколько заработает соперник, потому что им неинтересно. Они счастливы получить желаемую с самого начала сумму", – рассказал Арум.

Промоутер отказался назвать конкретные заработки Фьюри. Впрочем, разъяснил, что выставочное сражение против бойца смешанных искусств Нганну, поединок против Усика и последующие ивенты обогатят "Цыганского Короля" ориентировочно на 200 млн долларов. Ныне состояние Фьюри составляет 65 млн "зеленых".

Ранее Усик и Фьюри согласовали поединок за абсолют в хевивейте. Бой между украинцем-чемпионом и британским боксером с титулом WBC окончательной даты еще не получил. Рабочие варианты – 23 декабря и январь 2024 года. Поединок состоится в Саудовской Аравии.

К слову, ранее функционеры определили судьбу пояса Фьюри в случае поражения от Нганну.

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Александр УсикБоксТайсон Фьюри