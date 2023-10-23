Усик – Ф'юрі. Іменитий промоутер розкрив сенсаційну фінансову деталь бою за абсолют

Претенденти на боксерську корону в надважкій вазі не ділитимуть гонорар за бій. Кожен із них вже узгодив розмір фінансової винагороди.

"Жодного розподілу гонорару немає. Принц Туркі вів перемовини про гонорар для Усика та Ф'юрі. Вони обидва були задоволені запропонованими сумами. Вони не дурні. Вони не зважають, скільки заробить суперник, бо їм нецікаво. Вони щасливі отримати бажану від початку суму", – розповів Арум.

Промоутер відмовився назвати конкретні заробітки Ф'юрі. Утім, роз'яснив, що виставковий бій проти бійця змішаних мистецтв Нганну, поєдинок проти Усика та наступні івенти збагатять "Циганського Короля" орієнтовно на 200 млн доларів. Зараз статки Ф'юрі становлять 65 млн "зелених".

Раніше Усик і Ф'юрі узгодили поєдинок за абсолют у хевівейті. Бій між українцем-чемпіоном і британським боксером із титулом WBC остаточної дати ще не отримав. Робочі варіанти – 23 грудня і січень 2024 року. Поєдинок відбудеться в Саудівській Аравії.