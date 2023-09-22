Усик – Фьюри. Британец получил однозначный сигнал на объединительный поединок

Британский боксер поинтересовался общим мнением о новом оппоненте в профи-ринге. Голос народа был недвусмысленным – поклонники желают боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.

Фьюри составил список трех претендентов на поединок с ним. Компанию чемпиону по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Усику составил бывший обладатель этих поясов Энтони Джошуа и чемпион UFC Джон Джонс. Украинский боксер занял первое место в опросе с солидным отрывом (10,7 тысячи голосов).

Меньше всего болельщики хотели бы увидеть очередное сражение Фьюри с представителем смешанных единоборств. Очевидно, это связано с ближайшим мероприятием с участием "Цыганского Короля". 28 октября в аравийском Эр-Рияде он выйдет в ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.

Ранее Фьюри в очередной раз анонсировал завершение карьеры в профессионалах. Британец якобы уйдет из бокса из-за нехватки мотивации. Обозреватели расценили такой шаг чемпиона как попытку повысить ставки в переговорах с Усиком о бое за абсолют.