Усик – Фьюри. Британец получил однозначный сигнал на объединительный поединок

Чемпион мира в хевивейте по версии WBC Тайсон Фьюри положился на мнение болельщиков в выборе следующего соперника. Приоритетным кандидатом фанатов стал украинец Александр Усик.
Результаты обнародовал журналист talkSPORT Майкл Бенсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter инсайдера.
Британский боксер поинтересовался общим мнением о новом оппоненте в профи-ринге. Голос народа был недвусмысленным – поклонники желают боя за титул абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе.
Фьюри составил список трех претендентов на поединок с ним. Компанию чемпиону по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Усику составил бывший обладатель этих поясов Энтони Джошуа и чемпион UFC Джон Джонс. Украинский боксер занял первое место в опросе с солидным отрывом (10,7 тысячи голосов).
Меньше всего болельщики хотели бы увидеть очередное сражение Фьюри с представителем смешанных единоборств. Очевидно, это связано с ближайшим мероприятием с участием "Цыганского Короля". 28 октября в аравийском Эр-Рияде он выйдет в ринг против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну.
Ранее Фьюри в очередной раз анонсировал завершение карьеры в профессионалах. Британец якобы уйдет из бокса из-за нехватки мотивации. Обозреватели расценили такой шаг чемпиона как попытку повысить ставки в переговорах с Усиком о бое за абсолют.
Tyson Fury отправляется на сильный комментарий от его фанатов в его последнем борьбе с Instagram на все… pic.twitter.com/CpH7S6H1Js — Michael Benson (@MichaelBensonn) September 21, 2023
К слову, украинец Далакян проведет защиту титула в самом легком весе в японском Токио.
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