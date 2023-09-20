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Бегство от Усика? Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры

Среда 20 сентября 2023 15:00
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Бегство от Усика? Фьюри в очередной раз объявил о завершении карьеры Фото: "Цыганский Король" снова собрался на отдых (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Чемпион мира в хевивейте по версии Всемирного боксерского совета Тайсон Фьюри в очередной раз анонсировал отказ от дальнейших выступлений на профессиональном уровне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на talkSPORT.

35-летний британский боксер заявил, что устал выходить в ринг. Признание состоялось за месяц до боя с бывшим чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

"Я закончил игру на ринге, все завершено. Я сделал все возможное, выиграл все пояса, которые можно было завоевать", – коротко ответил о планах на будущее Фьюри.

Заявление о завершении карьеры не первое в биографии "Цыганского Короля". Весной прошлого года британец объявил об уходе из спорта, но уже летом заявил о возвращении ради боя с соотечественником Джошуа. В декабре же вышел в ринг против Чисоры и нокаутировал того в 10-м раунде.

Недавно инсайдер Коппинджер анонсировал оформление соглашения на объединительный поединок Фьюри с украинцем Александром Усиком. Победитель потенциального противостояния сможет собрать полную коллекцию поясов ведущих боксерских организаций – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

К слову, украинец Далакян проведет защиту титула в самом легком весе в японском Токио.

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Тайсон Фьюри Бокс
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