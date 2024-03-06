Усик – Фьюри. Британец настроил дерзких планов после "победы" в битве чемпионов

Бой Усик – Фьюри должен состояться 18 мая в аравийской столице Эр-Рияде. В ринг боксеры выйдут на местной Kingdom Arena. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

Фьюри прилетел в Саудовскую Аравию на поединок соотечественника Энтони Джошуа с экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну (8 марта). "Цыганский Король" встретился с обоими боксерами и рассказал о готовности сразиться с одним из них. Конечно, после победы над Усиком.

"Турки Аль аш-Шейх, Криштиану Роналду, Фрэнсис Нганну, Энтони Джошуа с "Цыганским Королем". Я хочу сразиться с победителем после того, как разобью "кролика" (пренебрежительное прозвище украинца – ред.)", – заявил Фьюри, который будет находиться возле ринга 8 марта.

Что известно о бое Усик – Фьюри

Поединок определит первого за многие годы абсолютного чемпиона в тяжелом весе. Победитель битвы станет первым боксером с таким титулом со времен Леннокса Льюиса.

Украинец собрал целую коллекцию поясов – WBA, WBO, IBO, IBF. В свою очередь "Цыганский Король" с 2020 года контролирует титул WBC. Объединительное сражение примет Саудовская Аравия, где Усик провел реванш с британцем Джошуа, а Фьюри недавно сражался с Нганну.

Поединок дважды переносили. Первой датой было 23 декабря, но британец не успевал восстановиться после боя с экс-чемпионом UFC. А за две недели до запланированной на 17 февраля битвы "Цыганский Король" получил глубокое рассечение в спарринге.