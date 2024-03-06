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Усик – Ф'юрі. Британець набудував зухвалі плани після "перемоги" в битві чемпіонів

Фото: Тайсону Ф'юрі зверхності не позичати (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Британський боксер Тайсон Ф'юрі ще до об'єднавчого поєдинку в хевівейті проти українця Олександра Усика поділився подальшими кар'єрними пріоритетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Instagram спортсмена.

Бій Усик – Ф'юрі повинен відбутися 18 травня в аравійській столиці Ер-Ріяді. У ринг боксери вийдуть на місцевій Kingdom Arena. Удвох українець і британець контролюють усі важливі пояси – WBA, WBO, IBF, IBO та WBC.

Ф'юрі прилетів до Саудівської Аравії на поєдинок співвітчизника Ентоні Джошуа з екс-чемпіоном UFC Френсісом Нганну (8 березня). "Циганський Король" зустрівся з обома боксерами та розповів про готовність битися з одним із них. Звісно ж, після перемоги над Усиком.

"Туркі Аль аш-Шейх, Кріштіану Роналду, Френсіс Нганну, Ентоні Джошуа з "Циганським Королем". Я хочу битися з переможцем після того, як розіб'ю "кролика" (зневажливе прізвисько українця – ред.)", – заявив Ф'юрі, який перебуватиме біля рингу 8 березня.

 

 

 

Що відомо про бій Усик – Ф'юрі

Поєдинок визначить першого за багато років абсолютного чемпіона в надважкій вазі. Переможець битви буде першим боксером із таким титулом із часів Леннокса Льюїса.

Українець зібрав цілу колекцію поясів – WBA, WBO, IBO, IBF. Натомість "Циганський Король" з 2020 року контролює титул WBC. Об'єднавчий бій прийме Саудівська Аравія, де Усик провів реванш із британцем Джошуа, а Ф'юрі нещодавно бився з Нганну.

Поєдинок двічі переносили. Першою датою було 23 грудня, але британець не встигав відновитися після бою з екс-чемпіоном UFC. Натомість за два тижні до запланованої на 17 лютого битви "Циганський Король" зазнав глибокого розсічення в спарингу.

До слова, раніше склали підбірку народжених 29 лютого спортивних зірок.

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