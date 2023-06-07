ua ru
Ср, 07 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Усик – Фьюри. Команда украинца анонсировала новое предложение о бое

Новина українською →
Среда 07 июня 2023 13:09
Усик – Фьюри. Команда украинца анонсировала новое предложение о бое Фото: Александр Усик и Тайсон Фьюри (коллаж РБК-Украина)
Автор: Антон Федорцив

Окружение украинского боксера Александра Усика объявило о близком возобновлении переговорного процесса с представителями скандального британца Тайсона Фьюри.

Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.

Сага вокруг объединительного поединка в хевивейте вскоре выйдет на новый уровень. Британскому боксеру и его окружению придется определиться относительно нового предложения.

"Насколько я знаю, команда Фьюри вскоре получит официальное письменное предложение о поединке. Им и Тайсону после этого придется принять решение согласиться или отказаться от боя. Все зависимое от нас, чтобы этот поединок состоялся, мы сделали, поэтому теперь мяч на половине Фьюри", – рассказал Красюк.

По мнению промоутера, потенциальный бой в Саудовской Аравии в декабре станет вершиной карьеры "Цыганского Короля". Дальнейшую же затяжку переговоров в окружении Усика воспримут как несерьезность. При таком развитии событий команда украинца будет настаивать на отказе чемпиона WBC от пояса.

Ранее компания K2 Promotions выиграла торги по проведению боя между Усиком и британцем Дюбуа. Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой, который планируется провести в августе в Польше, ориентировочно 6 млн долларов.

К слову, ранее сборная Украины по дзюдо отказалась от выступлений на Гран-при в Душанбе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс Тайсон Фьюри
NEWS
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
Подрыв Каховской ГЭС: все, что известно о последствиях на 7 июня
DAILY
Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Арсенал террора. Почему Россия активизировала обстрелы и сколько у нее осталось ракет