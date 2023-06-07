Усик – Фьюри. Команда украинца анонсировала новое предложение о бое
Окружение украинского боксера Александра Усика объявило о близком возобновлении переговорного процесса с представителями скандального британца Тайсона Фьюри.
Об этом заявил промоутер украинца Александр Красюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Boxing News 24.
Сага вокруг объединительного поединка в хевивейте вскоре выйдет на новый уровень. Британскому боксеру и его окружению придется определиться относительно нового предложения.
"Насколько я знаю, команда Фьюри вскоре получит официальное письменное предложение о поединке. Им и Тайсону после этого придется принять решение согласиться или отказаться от боя. Все зависимое от нас, чтобы этот поединок состоялся, мы сделали, поэтому теперь мяч на половине Фьюри", – рассказал Красюк.
По мнению промоутера, потенциальный бой в Саудовской Аравии в декабре станет вершиной карьеры "Цыганского Короля". Дальнейшую же затяжку переговоров в окружении Усика воспримут как несерьезность. При таком развитии событий команда украинца будет настаивать на отказе чемпиона WBC от пояса.
Ранее компания K2 Promotions выиграла торги по проведению боя между Усиком и британцем Дюбуа. Призовой фонд поединка разделят в пропорции 75/25 в пользу чемпиона. Следовательно, Усик заработает за бой, который планируется провести в августе в Польше, ориентировочно 6 млн долларов.
К слову, ранее сборная Украины по дзюдо отказалась от выступлений на Гран-при в Душанбе.
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