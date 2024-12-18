Усик - Фьюри 2: официальное прибытие, судья с искусственным интеллектом и еще один украинец в андеркарде

Несмотря на то, что команды Усика и Фьюри уже несколько дней готовятся к бою в аравийской столице, 17 декабря организаторы устроили яркое шоу "официального прибытия" боксеров.

Во время церемонии первыми на публике появились бойцы, которые будут выступать а андеркарде главного поединка. Среди них трое украинцев - Сергей Богачук, Даниэль Лапин и Андрей Новицкий.

Затем из самолета вышел претендент - Фьюри. Британец не стал придумывать ничего интересного в своем стиле. Он в очередной раз пообещал нокаутировать Усика, "приготовить кролика на кухне". Интересно, что украинский боксер наблюдал за выходом соперника из кабины пилота.

Усик, в отличие от оппонента, поразил публику стилем. Он появился в эффектном фиолетовом костюме.

"Мы с Тайсоном пишем историю. Через 10-15 лет люди будут вспоминать два поединка Усика и Фьюри, - заявил украинец, напомнив, что его план по сравнению с первым боем в мае не изменился - только победа.

Церемонией "Большого прибытия" началась многодневная программа боксерского шоу. Впереди - открытые тренировки, церемония взвешивания и главное событие - мегапоединок, который начнется в ночь с 21 на 22 декабря.

Судья с искусственным интеллектом

Хозяин шоу - глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх объявил, что за поединком будет следить судья на базе искусственного интеллекта. До этого ничего подобного не происходило ни на одном боксерском поединке в истории.

Новый ИИ-судья призван устранить предвзятость и человеческие ошибки при оценке боя. Однако его вердикт не повлияет на официальные результаты поединка - эксперимент носит сугубо демонстрационный характер.

Возвращение Новицкого в андеркард

В очередной раз произошли изменения в андеркарде поединка. Главная новость для украинских болельщиков - в шоу вернули поединок отечественного супертяжеловеса Андрея Новицкого.

Его бой против мексиканца Эдгара Рамиреса анонсировали ранее. Затем он исчез из афиш, а теперь появился снова. Таким образом, на "разогреве" свои поединки проведут трое отечественных бойцов. Кроме Новицкого, это Даниэль Лапин, который сойдется с французом Диланом Колином за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental в полутяжелом весе.

А вторым по значению событием вечера станет бой Сергея Богачука, выступающего в первом среднем весе. Сначала он должен был драться с узбеком Исраилом Мадримовым, но тот отказался от противостояния, объяснив это заболеванием острым бронхитом. Новым соперником Богачука стал британец Ишмаэль Дэвис.

Остался в шоу и британец Питер Макгрейл, который едва не пострадал от того, что у его соперника - Денниса Макканна нашли допинг. Маккана отстранили из шоу, бой сначала отменили. Но в конце концов нашли замену и теперь Макгрейл встретится с другим соотечественником - Рисом Эдвардсом. Таким образом, зрители в течение вечера увидят девять поединков.

Фото: Полный список боев шоу (x.com/Turki_alalshikh)