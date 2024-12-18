Усик – Ф'юрі 2: офіційне прибуття, суддя зі штучним інтелектом та ще один українець в андеркарді

Незважаючи на те, що команди Усика і Ф'юрі вже декілька днів готуються до бою в аравійській столиці, 17 грудня організатори влаштували яскраве шоу "офіційного прибуття" боксерів.

Під час церемонії першими на публіці з'явились бійці, які виступатимуть а андеркарді головного поєдинку. Серед них троє українців – Сергій Богачук, Даніель Лапін і Андрій Новицький.

Потім з літака вийшов претендент – Ф'юрі. Британець не став вигадувати нічого цікавого у своєму стилі. Він вчергове пообіцяв нокаутувати Усика, "приготувати кролика на кухні". Цікаво, що український боксер спостерігав за виходом суперника з кабіни пілота.

Усик, на відміну від опонента, вразив публіку стилем. Він з'явився у ефектному фіолетовому костюмі.

"Ми з Тайсоном пишемо історію. За 10-15 років люди згадуватимуть два поєдинки Усика та Ф'юрі, – заявив українець, нагадавши, що його план у порівнянні з першим боєм у травні не змінився – тільки перемога.

Церемонією "Великого прибуття" розпочалася кількаденна програма боксерського шоу. Попереду – відкриті тренування, церемонія зваження та головна подія – мегапоєдинок, який розпочнеться в ніч з 21 на 22 грудня.

Суддя зі штучним інтелектом

Господар шоу – голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Турки Аль аш-Шейх оголосив, що за поєдинком стежитиме суддя на базі штучного інтелекту. До цього нічого подібного не відбувалося на жодному боксерському поєдинку в історії.

Новий ШІ-суддя покликаний усунути упередженість і людські помилки при оцінці бою. Проте його вердикт не вплине на офіційні результати поєдинку – експеримент має суто демонстраційний характер.

Повернення Новицького в андеркард

Вкотре відбулися зміни в андеркарді поєдинку. Головна новина для українських уболівальників – у шоу повернули поєдинок вітчизняного суперваговика Андрія Новицького.

Його бій проти мексиканця Едгара Раміреса анонсували раніше. Потім він зник з афіш, а тепер з'явився знову. Таким чином, на "розігріві" свої поєдинки проведуть троє вітчизняних бійців. Окрім Новицького, це Даніель Лапін, який зійдеться з французом Діланом Коліном за пояси IBF Intercontinental та WBA Continental у напівважкій вазі.

А другою за значенням подією вечора стане бій Сергія Богачука, який виступає у першій середній вазі. Спочатку він мав битися з узбеком Ісраїлом Мадрімовим, але той відмовився від протистояння, пояснивши це захворюванням на гострий бронхіт. Новим суперником Богачука став британець Ішмаель Девіс.

Залишився в шоу і британець Пітер Макгрейл, який ледь не постраждав від того, що в його суперника – Денніса Макканна знайшли допінг. Маккана усунули з шоу, бій спочатку відмінили. Але зрештою знайшли заміну і тепер Макгрейл зустрінеться з іншим співвітчизником – Рісом Едвардсом. Таким чином, глядачі протягом вечора побачать дев'ять поєдинків.

Фото: Повний список боїв шоу (x.com/Turki_alalshikh)