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МОК окончательно отозвал признание Международной боксерской ассоциации

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Лозанна, Четверг 22 июня 2023 15:40
МОК окончательно отозвал признание Международной боксерской ассоциации Фото: Умар Кремлев (в центре) потерял международный статус для управляемой организации (facebook.com/IBA.Boxing)
Автор: Антон Федорцив

Международный олимпийский комитет решил лишить Международную боксерскую ассоциацию (IBA) членства в организации. В то же время, бокс останется в программе Олимпиады-2024.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter МОК.

Дистанционная сессия глав олимпийского движения фактически единогласно отозвала признание IBA. Документ поддержали 69 членов МОК из 70-ти, еще один – "воздержался".

Взаимоотношения комитета с ассоциацией остыли еще в 2019 году. Тогда МОК решил отлучить возглавляемую россиянином Кремлевым IBA от организации олимпийского турнира в боксе. Тогда же Международная боксерская ассоциация получила обвинения в проблемах с финансами, арбитражем и этикой.

Окончательно проститься с IBA 7 июня рекомендовал исполком МОК. Совет решил, что внутри ассоциации не сделали надлежащих выводов. Безальтернативным руководителем IBA остался россиянин Кремлев, а боксерам из РФ и Беларуси разрешили выступать без ограничений.

Как следствие, ряд стран во главе с Украиной бойкотировали чемпионат мира. В свою очередь в любительском боксе появилась альтернативная федерация – World Boxing. В настоящее время ею временно руководят представители Нидерландов, Германии, Соединенного Королевства, США, Филиппин и Швеции.

К слову, ранее оценили шансы украинских суперзвезд на получение наград на Европейских играх-2023.

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