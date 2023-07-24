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Усик – Дюбуа. Второй украинец попал в андеркард боя в хевивейте

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Вроцлав, Понедельник 24 июля 2023 14:59
Усик – Дюбуа. Второй украинец попал в андеркард боя в хевивейте
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов выйдет в ринг во время боксерского вечера, главным событием которого станет поединок в хевивейте между его соотечественником Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост K2 Promotions в Facebook.

Бой Усик – Дюбуа состоится 26 августа в польском Вроцлаве. В ринг боксеры выйдут на местную Tarczynski Arena. Начало поединка – не раньше 21:00 по киевскому времени.

Перед этим сражением Митрофанов встретится с британцем Хамзой Ширазем. На кону будет стоять титул WBC Silver в среднем весе, контролируемый соперником украинца. Шираз провел на профи-ринге 17 поединков, в которых только побеждал. В частности, 13 боев британский боксер окончил нокаутом.

Статистика Митрофанова в профессионалах хуже. Уроженец Чернигова 13 раз побеждал (6 нокаутов) и однажды свел поединок вничью. Последний раз 33-летний украинец выходил в ринг весной, одолев венесуэльца Родригеса по очкам.

Кто такой Дмитрий Митрофанов

Родился в Чернигове, рано потерял обоих родителей и воспитывался в школе-интернате. Боксом стал заниматься в подростковом возрасте.

Вершиной карьеры в любителях стал триумф на Универсиаде-2013 в Казани. В 2010-2014 гг. соревновался во Всемирной серии бокса. Защищал цвета команд "Мехико-Сити Геррерос" и "Украинские атаманы".

Перешел в профессионалы после неудачного выступления на Олимпийских играх-2016. В дебютном поединке одолел непобедимого американца Мэддокса нокаутом в четвертом раунде. В 2020-м завоевал титул WBO Oriental в первом среднем весе.

Усик – Дюбуа. Второй украинец попал в андеркард боя в хевивейте

К слову, ранее собрали главные новости о бое Усика и Дюбуа в специальной подборке.

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