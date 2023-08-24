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Усик – Дюбуа. Чемпіон і претендент провели відкрите тренування: відео

Вроцлав, Четвер 24 серпня 2023 11:29
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Усик – Дюбуа. Чемпіон і претендент провели відкрите тренування: відео Фото: Олександр Усик вийшов на захід у футболці "Полісся" (facebook.com/K2Ukraine)
Автор: Антон Федорців

Українець Олександр Усик і британський боксер Даніель Дюбуа вийшли на публічне тренувальне заняття в центрі Вроцлава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис K2 Promotions у Facebook.

Бій Усик – Дюбуа відбудеться 26 серпня у польському Вроцлаві. У ринг боксери вийдуть на місцевій Tarczynski Arena. Початок поєдинку – не раніше 21:00 за київським часом.

Дюбуа вийшов у ринг під відкритим небом разом із тренером Доном Чарльзом. Британець виконав фізичні вправи, а потім попрацював із коучем "на лапах". Обов'язковий претендент на титул WBA непогано рухався і серйозно вкладався в удари.

Натомість Усик вийшов на ринг із синьо-жовтим прапором. Українець виконав запальний танок зі співвітчизником Дмитром Митрофановим. Перед відпрацюванням ударів чемпіон за версіями WBA, IBF, WBO, IBO та The Ring розім'явся, зокрема і пострибав на скакалці.

Раніше рефері Пабон отримав призначення на поєдинок Усика проти Дюбуа. Саме пуерто-риканець працював у ринзі торік, коли українец вдруге переміг Джошуа. У трудовій книжці рефері також бої за участі Кличка-молодшого.

До слова, раніше зібрали головні новини про бій Усика та Дюбуа в спеціальній підбірці.

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Олександр Усик Бокс
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